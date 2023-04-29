شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى خارج ملعبه فى دوري الأبطال هذا الموسم قبل مواجهة الرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الشقيقين الأهلي والرجاء المغربي فى العاشرة مساء اليوم، السبت، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء بملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى إياب ربع النهائي من "الأميرة السمراء".

وكان الأهلى قد حسم مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدما فى الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى القارة السمراء.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 لخزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع بعدما توّج به من قبل أعوام 1989 و1997 و1999.

وخاض الأهلى خارج ملعبه بدوري الأبطال هذا الموسم 4 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين على حساب الاتحاد المنستيري بهدف دون رد فى تونس، وعلى القطن فى الكاميرون برباعية دون رد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

ويلتقي الفائز بمجموع اللقاءين فى نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائرى، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف نظيف، ويقام لقاء الإياب فى العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، فى مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.