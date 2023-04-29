شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري والإسماعيلى قبل مباراة اليوم فى ربع نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي فى مباراة متكافئة بربع نهائي كأس الرابطة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع فى مسابقة الدوري،وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

تأهل المصري البورسعيدي مباشرة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، بعد اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة فى البطولة، ليواجه فريق الإسماعيلي فى دور الـ8، بينما تأهل الإسماعيلي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، بعد فوزه على غزل المحلة، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى الإسماعيلي للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل، فيما يعول المصرى على الفوز لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس، وأسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والذى شهد مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.

على صعيد الدورى، يحتل النادي المصري المركز السابع في برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك بقمة الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية، كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.