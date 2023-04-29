شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط يقود هجوم الإسماعيلى أمام المصرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام المصرى فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، فى الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى

الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: فراس شواط

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الساعي - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي

وكان النادي المصري قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيحة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم بقيادة مدربه حسام حسن، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز ورد الاعتبار، لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.