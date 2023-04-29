شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يواصل تدوين ملاحظاته فى الزمالك بقلمين أزرق وأحمر قبل مواجهة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدوين ملاحظاته على لاعبى الأبيض بالقلمين الأحمر والأزرق، حيث يستعمل الأول لكتابة السلبيات والثانى للإيجابيات.

وظهر أوسوريو في مران الزمالك اليوم، السبت، حاملاً القلمين الأحمر والأزرق بين جواربه، لاستخدامه فى كتابة ملاحظاته على لاعبى الفريق الأبيض، قبل مواجهة الأهلى في السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل في الإمارات.



أقلام أوسوريو

وطالب أوسوريو لاعبى الفريق الأبيض بتنفيذ تعليماته في الملعب، والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب،كما شدد عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية من أجل العمل على تلاشيها.

في سياق متصل يرفض أوسوريو تثبيت تشكيل الفريق الأبيض، أمام الأهلى خاصة أن الكولومبي يرى طريقة 4 -1-4-1 الذى خاض بها لقاء سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تناسب مباراة الأحمر لاسيما أنه اعتمد على هذه الخطة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

وبدأ أسوريو مباراة الزمالك وسيراميكا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

أوسوريو مدرب الزمالك