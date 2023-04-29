شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل التحرك لمواجهة الرجاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى مركب محمد الخامس استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى، فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو مباشر أثناء إلقاء كولر المحاضرة الفنية على لاعبي الأهلي بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وناقش المدير الفني العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال اللقاء.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس، الجمعة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.