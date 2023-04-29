قبل قرار الانسحاب.. الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن موقف مشاركة ثلاثي الأهلي في السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا رسميا، السبت، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر خلاله عن موقف الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس السوبر، المقرر لها يوم ٥ مايو المقبل.

وطلب الزمالك من اتحاد الكرة، سرعة الرد على الخطاب قبل عقد مجلس الإدارة اجتماعًا طارئًا، لمناقشة موقف الفريق الأول لكرة القدم بشأن الانسحاب من كأس السوبر من عدمه.

وكان محمد عبد المنعم حصل على بطاقة حمراء مباشرة في نهائي كأس مصر، ما يوقفه عن المشاركة في المباريات الثلاث القادمة التي يخوضها الأهلي في إطار المسابقة نفسها.

وتحصل الشناوي أيضًا على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة سموحة بالدوري المصري، ما يوقفه عن المشاركة في المباريات الثلاث القادمة التي يخوضها الأهلي في إطار المسابقة نفسها.

يشار إلى أن لجنة الانضباط أوقفت كهربا 12 مباراة، في الدوري قبل أن يتظلم الأهلي ضد العقوبة، ليتم إيقاف تنفيذها مؤقتًا، لحين البت في التظلم، وهو ما اعترض عليه الزمالك وهدد بالانسحاب إذا شارك اللاعب في كأس السوبر.