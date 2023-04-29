شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: بيراميدز جاهز لمواجهة مارومو جالانتس.. وهدفنا لقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن المجموعة بالكامل جاهزة لمواجهة الإياب أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، مشددا على أن فريقه جاهز تماماً لتلك المباراة المهمة، ولديه رغبة فى الانتصار بجنوب أفريقيا والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل، خاصة بعد التعادل فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

وأضاف باتشيكو ، فى المؤتمر الصحفي، أن المباراة أمام مارومو جالانتس ستكون غاية فى القوة والصعوبة، خاصة أن الفريقين لعبا قبل أسبوع واحد بالقاهرة وأصبحا يعلمان بعضهما جيدا، وكل فريق يعرف الآخر، وهو ما يجعل المواجهة صعبة، وبالفعل الفريق المنافس قوى ويمتلك لاعبين أقوياء، كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره ولكن فى النهاية بيراميدز حضر هنا من أجل هدف واحد وهو الفوز والعودة ببطاقة العبور لنصف النهائي.

وأكد مدرب بيراميدز أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من غيابات كثيرة ومؤثرة بسبب الإصابات المتتالية، والإجهاد مع لعب عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات، ولكن حاليا الكل هدفه واحد وهو الفوز على الفريق الجنوب أفريقي وتأكيد العبور للمرة الثالثة إلى نصف النهائي، خاصة أن بيراميدز هدفه حصد البطولة.