شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيما كونيه لاعب غزل المحلة بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها الإيفواري إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه عن الملاعب تراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وغادر ابراهيما كونيه مباراة غزل المحلة الأخيرة أمام طلائع الجيش، بعد تعرضه للإصابة قبل أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية دقيقة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة و العشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.