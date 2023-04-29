شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الشوط الأول بكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصرى البورسعيدي الشوط الأول متقدما على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله رجب عمران في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو، الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى، الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: فراس شواط.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الساعي - صالح جمعة - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.

ودخل المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع: أحمد عماد، عماد بو بكر، إسلام ابو سليمة، حسين السيد، الوسط: عمرو موسى، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصى، إسلام عطية، رجب عمران، الهجوم: مروان حمدى.

ويجلس على البدلاء: محمود جاد، حسن على، دغموم، كريم العراقى، محمد الفيومى، عمرو السعداوى، عبده يحيى، جريندو، محمد الظريف.

وكان النادي المصري قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيحة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.