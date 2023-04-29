شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو منتخب التنس يحصدون كأس الدرع العام لبطولة أفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لناشئى وناشئات التنس تحت 16 عاما كأس الدرع العام لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات التى أقيمت فى الجزائر بمشاركة 19 دولة والتى اختتمت منافساتها اليوم بإقامة مباريات نهائى الفردى للناشئين والناشئات.

وتوج منتخبنا بقيادة المدربين مينا ناصر ورنا ثروت بكأس الدرع العام، بعد الحصول على ذهبيتى المركز الأول لفردى وزوجى الناشئات وفضيتى المركز الثانى والوصيف لفردى الناشئين والناشئات.

وكانت جنى حسام المصنفة رقم 200 على العالم للناشئات تحت 18 عاما قد حققت المركز الأول وبجدارة لفردى الناشئات فى نهائى مصرى خالص، وذلك على حساب زميلتها بالمنتخب كارينا محمد التى قدمت مباريات قوية للغاية، وتمكنت من إقصاء المصنفة الثانية لاعبة زيمبابوى خلال مشوارها بالبطولة، فيما حقق لاعبنا كريم مبروك المركز الثانى لفردى الناشئين إثر خسارته أمام المصنف الأول للبطولة المغربى كريم بنانى.

وعقب انتهاء المباريات النهائية أقيم مراسم توزيع الجوائز وتتويج الأبطال المصريين، بحضور السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى والذى أهدى درع الاتحاد إلى رئيس الاتحاد الجزائرى للتنس نبيل شرياك.

وقدم اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى التهنئة إلى فراعنة التنس الواعدين بعد التتويج بكأس الدرع العام جنى حسام وكارينا محمد وجيان إبراهيم وكريم مبروك وإياد عزت ومحمد ناصر على ما قدموه من أداء قوى ومميز خلال المنافسات.

كما أشاد اتحاد التنس بالجهد المبذول من الجهازين الفنى والإدارى لمركز تدريب الاتحاد وإعداد اللاعبين واللاعبات على أفضل ما يكون وبدء جنى ثمار هذا المجهود عمليا والذى يضم كلا من محمد رمضان ويحيى السلالى ورنا ثروت وجورج واكيم.

ومن جانبها أعربت جنى إبراهيم، بطلة أفريقيا للناشئات تحت 16 عاما، عن سعادتها البالغة بهذا التتويج، مؤكدة أن سعادتها الأكبر كانت فى كون النهائى الأفريقى مصريا خالصا أمام زميلتها كارينا محمد.