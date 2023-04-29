إصابة إبراهيموفيتش تعجل باعتزاله كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي لإصابة جديدة في ساقه اليمنى قد تبعده حتى نهاية الموسم.

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وأكد نادي ميلان في بيان إصابة نجمه ولكنه لم يحدد مدة غياب إبراهيموفيتش، مع صعوبة عودته قبل انتهاء الموسم بداية يونيو المقبل

وتعرض المهاجم "41 عاماً" للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي، ويحل ميلان ضيفا على روما اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين حيث يحتل المركز الرابع.

وبعد أن لعب دوراً فاعلاً في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم.

وعاد اللاعب إلى الملاعب في فبراير بعد

خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022، وكان اللاعب عبر عن رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، و الفوز على أودينيزي 3-1 في مارس الماضي، عندما أصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي.

وتلقي هذه الإصابة بمزيد من الشكوك حيال اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في يونيو .

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