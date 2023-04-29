روما يتعادل أمام ميلان في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة روما أمام نظيره ميلان بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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جاء هدف روما عن طريق تامي إبراهام في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة في الدقيقة 94، بينما تعادل ميلان عن طريق ألكسيس ساليميكرس في الدقيقة 97.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل البيج ميلان على سير المباراة والاستحواذ على الكرة، بينما تراجع الذئاب للمناطق الدفاعية للحفاظ على النتيجة ومن ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة من الخلف للأمام.

ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة من جانب الميلان لـ 73% لصالح الميلان، بينما استحوذ لاعبي روما على 33%.

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ترتيب الكالتشيو

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ميلان للنقطة 57 في المركز الرابع، بينما يتواجد

روما في المركز الخامس بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف المسجلة لصالح البيج ميلان لذلك الروسينيرو يتقدم على الذئاب في الترتيب.

ويتصدر نابولي الكالتشيو برصيد 78 نقطة، بينما يحل لاتسيو في المركز الثاني بـ 61 نقطة، فيما يحل يوفنتوس في المركز الثالث بـ 59 نقطة، بعدما عادت له 15 نقطة من رصيده.

وبدأ مورينيو المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مينيان.

خط الدفاع: ثيو، توموري، كايير، كالابريا.

الوسط: تونالي، كرونيتش، لياو.

الهجوم: بن ناصر، دياز، جيرو.

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