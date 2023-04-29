الحزن يخيم على " دورتموند" لـتجاهل "جزائية" واقتراب ضياع الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم في عدم احتساب ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند أمام بوخوم في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في المرحلة الثلاثين للدوري الألماني الممتاز.

اقرأ أيضا- إصابة إبراهيموفيتش تعجل باعتزاله كرة القدم

وكان بوروسيا دورتموند في أمس الحاجة للركلة والهدف والذي قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

وتعرض مهاجم دورتموند كريم أديمي لخطأ داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريز في الشوط الثاني والنتيجة التعادل بهدف لكل منهما.

دخل دورتموند المباراة متقدمًا بفارق نقطة عن بايرن لكنه سيفقد الصدارة في حال فوز الفريق البافاري على أرضه ضد ضيفه هرتا برلين المتذيل الأحد.

وأشار الحكم ساشا ستيجمان الى إكمال اللعب ولم يلجأ لحكم الفيديو المساعد .

واعترف الحكم بالخطأ في حديثه لـ صحيفة" بيلد " الألمانية مبديًا انزعاجه الشديد بسبب هذا الخطأ.

وقال: حكام غرفة "في أيه آر" لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.

واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم ستيجمان، وقالت السبت إن "المشاهد التلفزيونية تثبت" أن العرقلة كانت "خطأ وركلة جزاء"، مضيفة "المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه بعيدا عن الكرة.

وقال إدين ترزيتش مدرب دورتموند ،القرار كان "لحظة مصيرية" في التعادل الذي قد يحرم فريقه من فرصة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 11 عامًا.

كان سواريز قد حصل على بطاقة صفراء وكان من المحتمل أن يطرد في حال مراجعة الخطأ.

لمزيد- اضغط هنا.