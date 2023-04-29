عرض زواج مشجع قبل مباراة الأهلي.. مشهد استثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور، التي تكشف عن مشهد استثنائي يحدث لأول مرة، وهو عرض الزواج أمام الشاشات وعلى صالة مبارة لكرة السلة، وأثناء مباراة كلة سلة تجمع بين فريق الأهلي وأويلرز الأوغندي.

مشهد استثنائي لزواج رجل من صديقته أثناء المباراة

وشهدت بداية مباراة الأهلي أمام أويلرز الأوغندي، لقطة طريفة في اللقاء، وهو تقدم مشجع للفريق الأوغندي بعرض الزواج على صديقته أمام الجمهور وعلى أرضية الملعب.

وفي لقطة استثنائية على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وقالبت صديقه

هذا الطلب بالموافقة على عرض الزواج، وحاذ هذه الصور على أعجاب الكثير من الجمهور واللاعبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجرى المباراة التي تجمع بين الفريق الأول للنادي الأهلي بنظيره أويلرز الأوغندي، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن بطولة افريقيا للأندية الـbal.

وفاز رجال سلة الأهلي في المباراة السابقة، أمام فريق فيرفيارو الموزمبيقي 92-74، في افتتاح بطولة افريقيا للأندية الـbal.

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