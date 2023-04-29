الأهلي وبترو دي لواندا يحققان الفوز الثاني على التوالي في BAL

ياسر رشاد - القاهرة - استأنفت اليوم السبت، مباريات تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، والتي تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى حتى السادس من شهر مايو المقبل.

وجمعت المباراة الأولى، بين بترو دي لواندا الأنجولي وفيروفيارو الموزمبيقي، والتي نجح خلالها الفريق الأنجولي من تحقيق الفوز بنتيجة 101-76.

أما المباراة الثانية فكانت بين النادي الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي، وتفوق خلالها الأهلي بنتيجة 72-70، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة الأفريقية.

ويتصدر بترو دي لواندا ترتيب المجموعة بفارق النقاط المسجلة عن النادي الأهلي، بينما يحتل كيب تاون الجنوب إفريقي وسلاك الغيني المركزين الثالث والرابع بعدما نجح

في تحقيق الفوز في مباراة والخسارة في مثلها، ويأتي سيتي أويلرز الأوغندي وفيروفيارو الموزمبيقي في المركزين الخامس والسادس بدون أي فوز في مباراتين.

وتُستكمل غدًا الأحد باقي مباريات البطولة، حيث يلتقي سلاك الغيني وفيروفيارو الموزمبيقي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، كما يلتقي كيب تاون الجنوب إفريقي وبترو دي لواندا الأنجولي في المواجهة التي تنطلق في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.