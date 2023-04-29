شكرا لقرائتكم خبر عن مهند شعبان يتوج بفضية كأس العالم للخماسى الحديث فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج مهند طارق شعبان، لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث، بالميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.

وجاء تتويج مهند بالميدالية الفضية عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 1530 نقطة، وجاء الكوري ووجنتي جون في المركز الأول متوجا بالميدالية الذهبية برصيد 1534 نقطة، وفاز التشيكي مارتين فلاتش بالمركز الثالث محرزاً الميدالية البرونزية برصيد 1525 نقطة.

يذكر أن سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث، قد توجت أيضاً بالميدالية البرونزية عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة بنهائي السيدات والذي انتهي ظهر اليوم.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 5 رجال و3 سيدات، وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان وإسلام حامد وأحمد أشرف وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب المصري فنيا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني لمنتخب الناشئين، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد حسني مدير فني السلاح، وعبد الرحمن عادل مدير فني السلاح، وخالد السنباطي مدير فني الفروسية، ومحسن حسني للعلاج الطبيعي.