شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

افتتح التسجيل للمصرى رجب عمران في الدقيقة الثامنة، بينما عزز عبده يحيى تقدم الفريق البورسعيدى بالهدف الثانى في الدقيقة 73 .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو، الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى، الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى،الهجوم: فراس شواط.

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الساعي - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.

ودخل المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع: أحمد عماد، عماد بو بكر، إسلام ابو سليمة، حسين السيد، الوسط: عمرو موسى، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصى، إسلام عطية، رجب عمران،الهجوم: مروان حمدى.

وجلس على البدلاء: محمود جاد، حسن على، دغموم، كريم العراقى، محمد الفيومى، عمرو السعداوى، عبده يحيى، جريندو، محمد الظريف.

وكان النادي المصري قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.