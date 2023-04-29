شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة، وعمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة.
إصابة إبراهيما كونيه لاعب غزل المحلة بقطع فى الرباط الصليبى
أثبتت الأشعة التي خضع لها الإيفواري إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه عن الملاعب تراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.
ماذا يفعل الأهلى خارج ملعبه فى دوري الأبطال هذا الموسم قبل مواجهة الرجاء؟
توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة
حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم
طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.
فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى
يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .
برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل
الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى
سلمى عبد المقصود تحقق برونزية كأس العالم للخماسى الحديث فى المجر
حققت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التى تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.
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