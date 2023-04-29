شكرا لقرائتكم خبر عن جنى عادل تتأهل إلى نهائى كأس العالم للجمباز على جهاز عارضة التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت لاعبة المنتخب المصري للجمباز الفني جني عادل عبد السلام إلى نهائيات جهاز عارضة التوازن من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام نهائي جهاز عارضة التوازن مساء غد الأحد والذي يضم أفضل 8 لاعبات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة، هي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص - التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة، وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال: علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من: "نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.