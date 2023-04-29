شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء واللاعبون يعاينون الملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبو الأهلي على معاينة ملعب مركب محمد الخامس عقب الوصول إلى الاستاد.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى مركب محمد الخامس استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وناقش المدير الفني العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال اللقاء.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.



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