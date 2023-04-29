شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يستعين بكريم الدبيس لتدعيم الجبهة اليسرى أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، الدفع بلاعب الأهلى كريم الدبيس -الذى انضم للقائمة بعد انطلاق المعسكر- في الجبهة اليسرى أمام الكونغو، في اللقاء الودي الذى يجمعهما غدا استعدادا لأمم أفريقيا.

ويلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع الكونغو رسميا غدا الأحد الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتظم المنتخب الأولمبي اليوم فى معسكره بالإسكندرية وخاض تدريبه الأول، تحت قيادة جهازه الفني المكون من: البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب، وسيد السويركى مدرب الحراس، وليوناردو مدرب الأحمال، ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان، وخالد سرحان المترجم، والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الأداء.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري، محمد جميل محمد نديم، محمد أحمد السيد عبده.

وفى خط الدفاع: كريم الدبيس حسام عبد المجيد عبد السلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد "المقاولون العرب"، محمد سعد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبد النبي.

وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبد الرحيم حلمي إيشو، مصطفى سعد شلبي عبد الله، عماد ميهوب قرني، أحمد فوزي محمد عطية، عربي بدر، محمد محمد شحاتة، عبد الغني محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع.

وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.