شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: سيدات يد الأهلى استحققن التتويج بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لسيدات يد الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب بطولة الدوري، مؤكدًا أنه استحق التتويج عن جدارة بعد موسم صعب شهد العديد من التحديات.

وأوضح عادل أن فريق سيدات الأهلى قدم موسما مميزا، وكان على قدر المسئولية. وقال: حققنا بطولة غالية، خاصة أننا واجهنا منافسين أقوياء يمتلكون عناصر مميزة في كل المراكز.

وأشار محمد عادل إلى أن فريقه عانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات، ونجح في التعامل مع هذه الظروف، واللاعبات قدمن الكثير من العمل وصولًا إلى التتويج باللقب.

وأكد عادل أن الفريق يسعى إلى مواصلة مسيرة الانتصارات والفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جمهور الأهلي يستحق الفرحة، بعد أن ساند الفريق على مدار الموسم، وأنه بشكل شخصي تلقى العديد من رسائل الدعم، موجهًا التحية لكل من دعم الفريق خلال الفترة الماضية.