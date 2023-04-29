الشناوي ينقذ مرمى الأهلي من استقبال هدف التقدم للرجاء

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القاهرة - سامية سيد - نجح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في إنقاذ مرمى فريقه من استقبال هدف التقدم من الرجاء المغربي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يُديرها طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية عيسى مساعد أول وخليل الحساني مساعد ثان وأحمد عبد الرازق حكم رابع، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والكيني بيتر واويرو حكم فيديو مساعد.

وقد تصدى الشناوي لتصويبة لاعب الرجاء القوية وحولها إلى ركنية.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما يضم تشكيل الرجاء كلاً من: أنس الزنيتي في حراسة المرمى، إسماعيل المقدم - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور في الدفاع، روجير أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق في الوسط، نوفل الزهروني - حمزة خابا في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.