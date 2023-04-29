شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة كامل العدد قبل مواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، كامل العدد استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.

واكتملت صفوف سموحة بعودة كل المصابين لتدريبات الفريق والذى كان آخرهم شريف رضا الذى غاب عن آخر 3 مواجهات للفريق، ويتبقى فقط النيجيرى جونيور أجايى الذى يواصل آخر تدريباته التأهيلية بالجرى وتدريبات الجيم من أجل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

ويستغل أحمد سامى الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 2 مايو المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدوري، ويعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة.

ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة في المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.