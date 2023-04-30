شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم تدريباته لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق حرس الحدود تدريباته، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا الأحد، في مباراة مثيرة بربع نهائي كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة حرس الحدود وفيوتشر في ربع نهائي كأس الرابطة إلى ملعب بتروسبورت بدلا من استاد حرس الحدود.

حرص أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على مشاهدة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش الأخيرة بالدوري، لمتابعة نقاط القوة في فيوتشر قبل المواجهة المصيرية التي تجمعهما الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الرابطة.

ويرغب أيوب في مفاجأة فيوتشر بطريقة دفاعية واللعب على المرتدات، لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة ومواصلة المفاجآت في البطولة التي يضعها الفريق أمام عينيه للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

ويسعى الجهاز الفني للحرس على كشف الأسلحة الهجومية لفيوتشر وإيقافها، واختار مباراة الطلائع بالذات لأنها المباراة التي فشل فيها فيوتشر في الوصول لشباك المنافس بسبب الطريقة الدفاعية التي اتبعها عماد النحاس في المباراة.