موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام الكونغو استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يبحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة المنتخب الأولمبي والكونغو، في لقاء ودي يأتي في إطار تحضيرات الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبى مع نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء، باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

خاض المنتخب الأولمبى تدريباته خلال الأيام الثلاثة الماضية فى معسكره بالإسكندرية، تحت قيادة جهازه الفني بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى استعدادا لمواجهة الكونغو وديًا الأحد المقبل.

أشرف على التدريبات ميكالى، المدير الفني، ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال، ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان، وخالد سرحان المترجم، والجهاز الطبي بقيادة د. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود. صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيى وإصابات الملاعب، ود. قاسم قدري أخصائي التأهيل، وبيدرو محلل الأداء.