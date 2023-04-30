شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للمصرى ويطير لبرج العرب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق أسوان للتدريبات الجماعية تحت قيادة أيمن الرمادي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة عقب إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمعه بنظيره السكة الحديد، بعد إعلان جدول مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري وتحديد يوم 3 مايو لمواجهة المصري بالدورى.

ومنح الرمادى لاعبى أسوان راحة أمس الجمعة ليعود الفريق للتدريبات اليوم السبت ويستمر في معسكره بالقاهرة حتى صباح الثلاثاء، على أن يطير للإسكندرية مساء الثلاثاء ويبيت فيها استعدادا لمواجهة المصري الأربعاء.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

وتعادل فريق أسوان، الخميس، مع الترسانة بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للارتباطات المقبلة لكل فريق.

سجل هدفي أسوان كل من: طلبة محمد ومحمد حمدى ميسى، وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن الرمادى على إشراك فريقين مختلفين على مدار كل شوط لتجهيز اللاعبين.