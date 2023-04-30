شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، تعرف على حكام مباراتى ربع نهائى كأس الرابطة غدا، والأهلى يفوز على سيتى أويلرز الأوغندى 72 / 70 فى بطولة أفريقيا للأندية.

تعرف على حكام مباراتى ربع نهائى كأس الرابطة غدا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إبراهيم محمد حكما لمباراة البنك الأهلى أمام نظيره سيراميكا، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى.

الأهلى يفوز على سيتى أويلرز الأوغندى 72 / 70 فى بطولة أفريقيا للأندية

حقق فريق الأهلي لكرة السلة الفوز الثاني ببطولة أفريقيا للأندية الـ«bal»، بعد تغلبه على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 72 / 70 في ثاني مواجهات البطولة الأفريقية. تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية. المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.. فيديو

ميكالى يستعين بكريم الدبيس لتدعيم الجبهة اليسرى أمام الكونغو

يدرس البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، الدفع بلاعب الأهلى كريم الدبيس -الذى انضم للقائمة بعد انطلاق المعسكر- في الجبهة اليسرى أمام الكونغو، في اللقاء الودي الذى يجمعهما غدا استعدادا لأمم أفريقيا.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني. الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بلقب دورى سيدات اليد توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة

حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم

طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق

أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب الثنائي، محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، من النادي الأهلي.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى

يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .

برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل

وضع الجهاز الطبي لفريق فيوتشر برئاسة الدكتور محمود الشحات، برنامج تأهيلي خاص لعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وذلك تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بعد العودة من رحلة التأهيل في قطر.

الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى

يعمل الجهاز الطبي في فريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على قدم وساق لتجهيز كافة اللاعبين من أجل المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل.