ناشئو الأخضر يكسبون إيطاليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) مشاركته في بطولة البحر الأبيض المتوسط بحصوله على المركز السابع، بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة (24-20)، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، والتي جمعتهم أمس على صالة بني خيار في جمهورية تونس. وأقيمت البطولة على مدى 6 أيام، بمشاركة 13 منتخبا، حيث لعب المنتخب السعودي 8 مباريات خلال البطولة، استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات على الكويت والجزائر وإيطاليا (مرتين) وتعادل في مباراة مع تركيا، وتلقى الخسارة في 3 مباريات أمام مونتينيجرو وتونس ومصر.

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