برشلونة يقسو على ريال بيتيس برباعية ويقترب بقوة من لقب الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على ريال بيتيس برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا ".

سجل أندرياس كريستينسن هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 14 من الشوط الأول، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 36 ليعزز العملاق الكتالوني تقدمه على الضيوف.

وفي الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول تمكن اللاعب رافينيا من اقتناص الهدف الثالث للبارسا لينتهي نصف اللقاء الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة سجل غويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق الخطأ في مرماه لتنتهي المباراة

بنتيجة 4-0 ويحصل البارسا على 3 نقاط مهمة.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: رونالد أراوخو –كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – جافي – بيدري – سيرجيو بوسكيتس.

الهجوم: ليفاندوفسكي – رافينيا

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 79 ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.