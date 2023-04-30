الارشيف / اخبار الرياضه

الزاكي يكشف سر تأهل الأهلي وتوديع الرجاء المغربي دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المغربي بادو الزاكي المدير الفني لمنتخب السودان عن أسباب تأهل فريق الأهلي وتوديع الرجاء المغربي دوري الأبطال الأفريقي.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي على حساب الرجاء بعد التعادل " السبت" دون أهداف بالدار البيضاء والفوزقبل أسبوع بالقاهرة بهدفين نظيفين.

وقال الزاكي في تصريحات لـ  "بي إن سبورتس":توقعت فوز الرجاء لكن حدث العكس، حيث

اهتزت معنويات الرجاء بعد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي في الشوط الأول.

وقال : تبديلات الأهلي صنعت الفارق  ونوعية اللاعبين في الأحمر أفضل من الفريق المغربي حيث وضح فارق الخبرة ولا يمكنه المنافسة على بطولة كأبطال الدوري.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا