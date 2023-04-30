شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه ألمانيا ودياً للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 نظيره الألمانى فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى المانيا، فى المباراة الودية الثانية بين المنتخبين.
وأقيمت الودية الأولى أمس فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى للشباب مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ24 للشباب لكرة اليد، والتى تقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023 ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخبات مصر واليونان وكوبا والسعودية.
ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى وماجد مدحت أخصائى العلاج الطبيعى.
وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - شهاب الدين - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد باهر - محمد رفاعى ياسين - محمد طارق - جدو.
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