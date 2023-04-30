شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك فى قمة فاصلة الليلة لحسم بطل كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وشهدت منافسات بلاى أوف النهائى، التى أقيمت على مدار يومى الخميس و الجمعة الماضيين، فوز الزمالك فى اللقاء الأول، والأهلى فى اللقاء الثانى، بنفس النتيجة 3 /2 على نفس الصالة حتى تم اللجوء لمباراة فاصلة.

وشهد اللقاء الأول تفوق ملحوظ للزمالك عن طريق الثنائى أحمد يوسف و رضا هيكل ، بينما شهد اللقاء الثانى تألق ملحوظ للأهلى عن طريق أحمد صلاح و محمد عسران اللاعب الواعد.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر، خاصة أن الأهلى لم يحصد لقبا الدورى و الكأس الموسم الماضى أيضا فى ظل تفوق الزمالك.