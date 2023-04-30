شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية على رحلة الإمارات لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الحالية، اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للإمارات، لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالإمارات من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى الإمارات لملاقاة الزمالك، حيث رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر فكرة السفر من المغرب للإمارات مباشرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى دوري الأبطال، وفضل كولر ومعاونوه العودة للقاهرة عقب الانتهاء من مباراة الرجاء، ليتدرب الفريق فى القاهرة مرتين قبل السفر مرة أخرى للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللقاء بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز في نسخته الأخيرة، فيما يخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلا لكأس مصر بعدما فاز في النهائي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى مباراة امتدت إلى أشواط إضافية باستاد القاهرة الدولي.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في الامارات بالتنسيق مع سفارة مصر في الامارات لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي الاماراتية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.