شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة حسم كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لألعاب الصالات المواجهة المرتقبة بين فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم الأحد، فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة. موعد مباراة الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، وتذاع مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وشهدت منافسات بلاى أوف النهائى التى أقيمت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين فوز الزمالك فى اللقاء الأول والأهلى فى اللقاء الثانى بنفس النتيجة 3/2 على نفس الصالة، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وشهد اللقاء الأول تفوقا ملحوظا للزمالك عن طريق الثنائى أحمد يوسف ورضا هيكل، بينما شهد اللقاء الثانى تألقا ملحوظا للأهلى عن طريق أحمد صلاح ومحمد عسران اللاعب الواعد.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي الأهلى بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر، خاصة أن الأهلى لم يحصد لقبا الدورى والكأس الموسم الماضى أيضا فى ظل تفوق الزمالك.