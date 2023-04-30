شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يدعمون محمد فخرى بعد الهجوم الجماهيرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادى الأهلى على التقاط صورة جماعية مع زميلهم محمد فخري لدعمه معنوياً بعد تعرضه لهجوم جماهيري قبل مباراة الرجاء المغربى.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة لفخري خلال تفقده أرضية الملعب، وإلتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، فقابلها عدد من الجماهير بانتقادات وسخرية.

بدوره نشر فخري مجموعة من تلك التعليقات عبر حسابه على إنستجرام وعلق بأن هذا الأمر تجاوز حدود الانتقاد وأصبح مؤذيا، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل".



الاهلى

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الاهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.