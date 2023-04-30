كيف علقت الصحف المغربية على خروج الرجاء من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النادي الأهلي في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي مع مضيفه الرجاء المغربي، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي قد فاز على الجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي.

وضرب الأهلي موعدًا مع الترجي التونسي الذي حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد ليصعد لنصف النهائي أيضًا.

وعلقت الصحف المغربية على فشل الرجاء في العودة بالنتيجة التي تلقاها في الذهاب بهدفين دون رد.

LE360: الرجاء يفشل في تحقيق "الريمونتادا" أمام الأهلي

أكد موقع «LE360»، أن فريق الرجاء بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير لم ينجح في تحقيق "الريمونتادا" أمام النادي الأهلي على أرضه.

وأضاف الموقع ان الرجاء عجر عن تعويض خسارة الذهاب في القاهرة، وبالتالي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

البطولة: إقصاء الرجاء من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الأهلي

وأفاد موقع "البطولة" بأن الأهلي استفاد من نتيجة الذهاب والتي حقق فيها الفوز بهدفين دون رد، وهو ما أظهر فشل منذر الكبير ولاعبي الرجاء في العودة بالنتيجة.

وأوضح الموقع أن الرجاء دخل أجواء المباراة مبكرًا، وفرض سيطرته على الكرة، في محاولة لافتتاح التسجيل إلا أن الدفاع الأهلاوي ومحمد الشناوي كانا بالمرصاد.

وأشار إلى أن الرجاء رفض التقدم على الأهلي بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول إلا أن يسري بوزروق سددها بقوة واصطدمت بالعارضة.

هسبورت: الرجاء يكتفي بالتعادل السلبي أمام الأهلي المصري ويغادر دوري أبطال إفريقيا

وعلق موقع "هسبورت" بالقول: "الرجاء يكتفي بالتعادل السلبي أمام الأهلي المصري ويغادر دوري أبطال إفريقيا".

وذكر الموقع أن الأهلي أوقف مسيرة الرجاء عند الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن الفريق المغربي فرض ضغطًا متواصلًا طوال المباراة لكن دون ترجمة أي لعبة في الشباك.

المنتخب: الأهلي عصف بالرجاء وقاده لطريق الإقصاء

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الرجاء سيطر على الكرة في وسط الملعب ولكن دون تحقيق أي نتيجة، في ليلة شهدت تألق جماهير الرجاء.

وأضافت الصحيفة أن الرجاء بدأ مواجهته أمام الأهلي بضغط على مرمى الحارس الشناوي، في مباراة حاول الفريق الأخضر التحكم في أجوائها لكون دون التسجيل في شباك الفريق الأحمر.

سبورت 7: استقالة رئيس نادي الرجاء

ذكر موقع "سبورت 7" أن عزيز البدراوي، قدم استقالته من رئاسة نادي الرجاء البيضاوي، عقب إقصاء النسور الخضر من دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري.

وأكد الموقع: "تأتي استقالة عزيز البدراوي بعد انتهاء موسم فريق الرجاء بشكل مبكر، بعدما باتت مهمة تحقيق مركز مؤهل لمسابقة إفريقية شبه مستحيلة، فضلا عن إقصاءه من دوري ابطال إفريقيا".

في المقابل، أكد عزيز البدراوي، في حديثه لصحيفة "هسبورت"، أن الأخبار التي تحدثت عن استقالته من منصبه ليس لها أي أساس من الصحة.