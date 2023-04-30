شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة تحفيزية من أوسوريو واستمرار تأهيل مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التى ظهرت الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة فى السوبر المحلي، والمقرر لها 5 مايو المقبل فى الإمارات.

فيما واصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

وأدى "شلبي" مجموعة من التدريبات الفردية على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

من ناحية أخرى، يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، جميع اللاعبين الشباب المتواجدين فى قائمة الفريق من أجل إشراكهم فى المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

ويرغب أوسوريو فى مباغتة الفريق الأحمر بعدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا أنفسهم فى المباراتين اللتين خاضهما المدير الفنى مع أبناء ميت عقبة من أجل زيادة معدل الجرى، وهو ما سيصب فى مصلحة الفريق، فى ظل صغر سن لاعبى الزمالك والإجهاد الذى سيصيب لاعبى الأهلى الذين سيكونوا قادمين من مباراة مهمة أمام الرجاء المغربى فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.