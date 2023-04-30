شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يخضع لفحص طبى فى الأهلى قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
وأثبتت الفحوصات الطبية المبدئية إصابة ياسر إبراهيم بجزع بسيط وحاجته للتأهيل لعدة أيام قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى استعداداً لمباراة السوبر.
وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طى" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذى سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.
الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
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