موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام الكونغو اليوم الأحد

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابرى، محمد جميل محمد نديم، محمد أحمد السيد عبد ه، وفى خط الدفاع: كر يم الدبيس، حسام عبد المجيد عبد السلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد «المقاولون العرب»، محمد سعد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبد النبي، وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبد الرحيم حلمى إيشو، مصطفى سعد شلبى عبد الله، عماد ميهوب قرنى، أحمد فوزى محمد عطية، عربى بدر، محمد محمد شحاتة، عبد الغنى محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع، ووفى خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.