شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد معسكره فى برج العرب استعداداً لمواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وتأهل النادي المصري إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ستاد برج العرب بالأسكندرية في الدور ربع النهائي، ويترقب النادي المصري الفائز من مواجهة فيوتشر وحرس الحدود.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.
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