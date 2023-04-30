شكرا لقرائتكم خبر عن فريدى هيريرا هيرناندو يبدأ مهام عمله فى جهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو، مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التى أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي فى السوبر المحلي.

وتواجد فريدي هيريرا هيرناندو فى التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس السبت إلى القاهرة لتولي مهام عمله ضمن الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها 5 مايو المقبل في الإمارات.

من جانبه، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التى ظهرت الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة فى السوبر المحلي، والمقرر لها 5 مايو المقبل فى الإمارات.

فيما واصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

وأدى "شلبي" مجموعة من التدريبات الفردية على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.