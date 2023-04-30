مانشستر سيتي يواجه فولهام لخطف صدارة الدوري الإنجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي يحتضنها ملعب كرافين كوتاج.

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يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثًا عن خطف الصدارة من أرسنال متصدر جدول الترتيب، بينما يأمل فريق فولهام الحفاظ على المركز العاشر، والظهور بشكيل جيد وسط إستغلال عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة بتقويت القاهرة.

وتُذاع عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium .

موقف مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، على بُعد نقطتين فقط من أرسنال المتصدر برصيد 75 بالرغم من أن السيتي لعب مباراتين أقل عن أرسنال.

وخاض مانشستر سيتي 31 مباراة فاز في 23، وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات.

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