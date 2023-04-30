ختام منافسات الاسكيت " فرق مختلط " بكأس العالم لرماية الخرطوش.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهد صباح اليوم الأحد، إنطلاق ختام منافسات الاسكيت " فرق المختلط "، بمجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبداية تدريبات التِراب لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

إقرأ أيضًا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن المنافسات اليوم تشهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات

مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا