ختام منافسات بطولة كاس العالم للجمباز القاهرة 2023.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، ختام منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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ويشارك فى المنافسات النهائية 4 ابطال من مصر وضعوا نفسهم بين الثمانيه الكبار علي مستوي العالم

وامامهم خطوه نحو ميداليه عالميه .

حيث تأهلت لاعبة المنتخب المصري للجمباز الفني جني عادل عبد السلام الي نهائيات جهاز عارضة التوازن

كمًا تأهل كلا من أحمد المراغي لنهائي جهاز العقلة بعد تحقيقه المركز الثاني لمجموع نقاط 14.066 نقطة، كما تأهل عمر العربي لنهائي جهاز حصان القفز في المركز الرابع بمجموع نقاط 14.333 نقطة، بينما تأهل محمد عفيفي لنهائي جهاز المتوازي في المركز الثالث بمجموع نقاد 14.033 نقطة.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا -

المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويمثل الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.. وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

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