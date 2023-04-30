شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحدد موقف السولية وربيعة وكريستو وياسر من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، موقف الرباعى "عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وياسر إبراهيم" لاعبى الفريق من مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى.

وغاب عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو عن مباراة الأهلى والرجاء المغربى بسبب الإصابة، فيما تعرض ياسر إبراهيم للإصابة خلال المباراة الأخيرة بجزع بسيط.

ويخضع رباعى الأهلى للفحص الطبي لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة السوبر المحلى من عدمه.

فيما تأكد غياب ثنائى الأهلى أكرم توفيق وكريم فؤاد عن مباراة السوبر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.