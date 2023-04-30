موعد مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعداً جديداً مع الترجي التونسي، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، وتقام المباراة الأولى فى تونس، بينما تقام مباراة العودة فى القاهرة.

موعد مباراة إياب نصف النهائي بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الجمعة الموافق 19 من شهر مايو، باستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يتأهل لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء

وتأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين نظيفين، حيث انتهت المباراة الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، بينما انتهى اللقاء الثاني في المغرب بالتعادل السلبي.

الترجي يتأهل لنصف النهائي بعد تخطي شبيبة القبائل الجزائري

ضرب الترجي التونسي موعدا مع الأهلى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عبر بصعوبة عقبة شبيبة القبائل فى ربع النهائي، حيث فاز خارج دياره بهدف دون رد وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الـ32 "الدور الثانى" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيرى التونسي، وفاز عليه ذهابا فى تونس، ثم كرر الفوز فى الاهرة بثلاثية دون رد، وفي دور المجموعات وقع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب صن داونز والهلال والقطن، وتمكن من حجز المركز الثانى برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الهلال صاحب نفس الرصيد من النقاط، وحقق الأهلى فى دور المجموعات الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر فى مواجهتين، مسجلا 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وأخيراً اجتاز الأهلي الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهاباً على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، ثم التعادل سلبياً في مباراة العودة بالمغرب.