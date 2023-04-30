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ماذا قدم بيراميدز فى الكونفدرالية قبل إياب ربع النهائى أمام مارومو جالانتس؟

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة حاسمة أمام مارومو جالانتس، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة فى السابعة مساء اليوم، الأحد "طبقا للتوقيت الصيفي"، باستاد رويال بافوينج فى مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذى يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

 

وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز بهدف وحيد دون أن يستقبل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

 

بيراميدز استطاع التأهل لربع النهائي بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف فى التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي.

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

 

7/0 لبيراميدز فى مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري

 

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

 

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة

 

الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1

 

الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0

 

الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1

 

الجولة الخامسة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0

 

الجولة السادسة : الفوز على فيوتشر 2/1

الدور ربع النهائي

التعادل مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقي 1/1 في القاهرة

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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