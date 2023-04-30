ماذا قدم بيراميدز فى الكونفدرالية قبل إياب ربع النهائى أمام مارومو جالانتس؟

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة حاسمة أمام مارومو جالانتس، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة فى السابعة مساء اليوم، الأحد "طبقا للتوقيت الصيفي"، باستاد رويال بافوينج فى مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذى يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز بهدف وحيد دون أن يستقبل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.