شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية مع محمد فخرى لاعب الأهلى لتخطى أزمة الهجوم الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أبو الوفا، الطبيب النفسى للنادى الأهلى، جلسة مع محمد فخرى لمطالبته بتخطى عقبة الانتقادات الجماهيرية التى طالته الفترة الأخيرة وعدم التأثر بها لاستكمال رحلته مع المارد الأحمر.

وحرص نجوم الأهلى على التقاط صورة جماعية مع زميلهم محمد فخري لدعمه معنوياً بعد تعرضه لهجوم جماهيري قبل مباراة الرجاء المغربى.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة فخرى خلال تفقده أرضية الملعب، والتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، فقابلها عدد من الجماهير بانتقادات وسخرية.

بدوره نشر فخري مجموعة من تلك التعليقات عبر حسابه على إنستجرام، وعلق بأن هذا الأمر تجاوز حدود الانتقاد وأصبح مؤذيا، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

من جهته طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الرجاء التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.