شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يجرى تقسيمة قوية اليوم للاعبين استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران اليوم، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويجرب أحمد سامى خلال التقسيمة خطة مباراته مع غزل المحلة خلال مران اليوم، للوقوف على مدى تنفيذ اللاعبين لتعليماته من أجل العودة بالنقاط الثلاثة من المحلة.

واكتملت صفوف سموحة بعودة كل المصابين لتدريبات الفريق والذى كان آخرهم شريف رضا الذى غاب عن آخر 3 مواجهات للفريق، ويتبقى فقط النيجيرى جونيور أجايى الذى يواصل آخر تدريباته التأهيلية بالجرى وتدريبات الجيم من أجل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وحذر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى من انتفاضة غزل المحلة، وطالبهم بضرورة بذل الجهد من أجل حصد الثلاث نقاط أمام غزل المحلة، من أجل الابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بعد انتفاضة فرق قاع الدورى فى الفترة الاخيرة.

وأكد أحمد سامى للاعبين أن فريق غزل المحلة سيظهر أمامهم بشكل مغاير فى المباراة المقبلة بعد السقوط فى آخر 4 مباريات فى الدورى، خاصة بعد تولى رضا شحاتة مهمة الفريق خلفا لعبد الباقى جمال، لذلك طالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المحلة لاقتناص الفوز.

ويستغل أحمد سامى الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 2 مايو المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدوري، ويعكف على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.